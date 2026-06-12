Hooker Furniture: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hooker Furniture hat am 11.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Hooker Furniture hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at