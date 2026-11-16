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16.11.2026 06:31:29
Hoosiers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hoosiers hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 6,26 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hoosiers noch ein Gewinn pro Aktie von 10,58 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,38 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,89 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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