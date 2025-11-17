Hoosiers gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hoosiers hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28,72 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 24,89 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hoosiers 15,85 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at