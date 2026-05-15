Hoosiers gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hoosiers hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 210,34 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 118,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Hoosiers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 88,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 184,71 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 153,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hoosiers mit einem Umsatz von insgesamt 138,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 92,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 50,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at