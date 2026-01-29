Hope Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hope Bancorp hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Hope Bancorp im vergangenen Quartal 258,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hope Bancorp 251,9 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,490 USD. Im Vorjahr waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,23 Prozent auf 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 967,63 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at