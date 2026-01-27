Hope Bancorp Aktie
WKN DE: A2APQQ / ISIN: US43940T1097
|
27.01.2026 13:56:57
Hope Bancorp, Inc. Announces Climb In Q4 Income
(RTTNews) - Hope Bancorp, Inc. (HOPE) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $34.47 million, or $0.27 per share. This compares with $24.34 million, or $0.20 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 24.7% to $127.41 million from $102.14 million last year.
Hope Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.47 Mln. vs. $24.34 Mln. last year. -EPS: $0.27 vs. $0.20 last year. -Revenue: $127.41 Mln vs. $102.14 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hope Bancorp Inc
|
26.01.26
|Ausblick: Hope Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Hope Bancorp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Hope Bancorp Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hope Bancorp Inc
|12,16
|3,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.