Hope Bancorp, Inc. Reveals Advance In Q1 Profit

(RTTNews) - Hope Bancorp, Inc. (HOPE) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $29.54 million, or $0.23 per share. This compares with $21.09 million, or $0.17 per share, last year.

Excluding items, Hope Bancorp, Inc. reported adjusted earnings of $29.66 million or $0.23 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.0% to $230.14 million from $217.16 million last year.

Hope Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $29.54 Mln. vs. $21.09 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.17 last year. -Revenue: $230.14 Mln vs. $217.16 Mln last year.