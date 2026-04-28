Hope Bancorp Aktie
WKN DE: A2APQQ / ISIN: US43940T1097
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28.04.2026 13:44:08
Hope Bancorp, Inc. Reveals Advance In Q1 Profit
(RTTNews) - Hope Bancorp, Inc. (HOPE) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $29.54 million, or $0.23 per share. This compares with $21.09 million, or $0.17 per share, last year.
Excluding items, Hope Bancorp, Inc. reported adjusted earnings of $29.66 million or $0.23 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.0% to $230.14 million from $217.16 million last year.
Hope Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $29.54 Mln. vs. $21.09 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.17 last year. -Revenue: $230.14 Mln vs. $217.16 Mln last year.
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