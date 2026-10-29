Hope Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hope Bancorp hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hope Bancorp ein EPS von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 267,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hope Bancorp einen Umsatz von 259,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at