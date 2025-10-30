Hope Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hope Bancorp hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 USD, nach 0,200 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 260,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at