Hope Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hope Bancorp hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hope Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 247,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 233,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at