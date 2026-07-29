Hope Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hope Bancorp präsentierte in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hope Bancorp 255,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 215,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at