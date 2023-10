Hope for the Best but Prepare for the Worst -- With Your Finances

"Expect the best. Prepare for the worst. Capitalize on what comes." -- Zig Ziglar The advice above from motivational speaker Zig Ziglar isn't groundbreaking, but many might not appreciate how well it can serve you when applied to your finances. Here's a look at how you might apply it effectively in your life.Image source: Getty Images.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel