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13.08.2026 06:31:29
HOPE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HOPE hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 8,21 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HOPE ein Ergebnis je Aktie von -1,210 JPY vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 687,5 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 715,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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