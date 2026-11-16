HOPE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HOPE präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 859,8 Millionen JPY gegenüber 838,7 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at