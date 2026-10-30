Hopefield Ventures Two gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hopefield Ventures Two hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Hopefield Ventures Two hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,3 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 975,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,210 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,190 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,85 Millionen CAD gegenüber 0,40 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at