Hopefield Ventures Two präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hopefield Ventures Two hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hopefield Ventures Two ein Ergebnis je Aktie von -0,240 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 810,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,9 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at