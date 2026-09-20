Hoppermann: Merz sendet Zeichen von Führung und Stabilität

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann sieht in der Erklärung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ein Signal für Verlässlichkeit. Zu sehen sei ein Erstarken der Ränder und der Extreme, sagte Hoppermann im ZDF. "Diese Verunsicherung in unserem Land und in der Bevölkerung hat den Bundeskanzler dazu veranlasst, ein Zeichen von Führung und Stabilität zu senden."

Auf die Frage, wie die Stimmung in einer Sitzung des CDU-Präsidiums am Wahlabend angesichts der schweren Wahl-Einbußen in beiden Ländern gewesen sei, sagte Hoppermann, sie sehr angespannt und sehr ernst. "Das ist ja anhand dieser Ergebnisse auch nachvollziehbar."

Deutlich geworden sei zugleich, dass es die Aufgabe sei, wieder Lust auf Zukunft zu machen. "Wir wollen die Sozialversicherungssysteme zukunftsfest aufstellen, damit wir auch in Zukunft denen helfen können, die Hilfe brauchen. Und wir sehen, dass gerade auch die Krisen und Kriege in der Welt für Ängste und Verunsicherung sorgen."

Merz hatte in einem Statement in Berlin deutlich gemacht, dass er trotz der Einbußen seiner Partei bei den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin im Amt bleiben und den Reformkurs der Bundesregierung fortsetzen will./sam/DP/zb