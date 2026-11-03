Horace Mann Educators Corp Q3 Income Advances

(RTTNews) - Horace Mann Educators Corp (HMN) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $58.5 million, or $1.41 per share. This compares with $58.3 million, or $1.40 per share, last year.

Excluding items, Horace Mann Educators Corp reported adjusted earnings of $85.1 million or $2.06 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.2% to $439.2 million from $438.5 million last year.

Horace Mann Educators Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $58.5 Mln. vs. $58.3 Mln. last year. -EPS: $1.41 vs. $1.40 last year. -Revenue: $439.2 Mln vs. $438.5 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.75 To $ 5.95