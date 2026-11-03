Horace Mann Educators CorpShs Aktie
WKN: 882987 / ISIN: US4403271046
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03.11.2026 22:37:43
Horace Mann Educators Corp Q3 Income Advances
(RTTNews) - Horace Mann Educators Corp (HMN) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $58.5 million, or $1.41 per share. This compares with $58.3 million, or $1.40 per share, last year.
Excluding items, Horace Mann Educators Corp reported adjusted earnings of $85.1 million or $2.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.2% to $439.2 million from $438.5 million last year.
Horace Mann Educators Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $58.5 Mln. vs. $58.3 Mln. last year. -EPS: $1.41 vs. $1.40 last year. -Revenue: $439.2 Mln vs. $438.5 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.75 To $ 5.95
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