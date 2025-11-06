Horace Mann Educators legte Quartalsergebnis vor

Horace Mann Educators hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Horace Mann Educators im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 438,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 412,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at