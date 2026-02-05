Horace Mann Educators: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Horace Mann Educators präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,920 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Horace Mann Educators mit einem Umsatz von insgesamt 434,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,90 USD. Im Vorjahr waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,70 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahr.

