Horace Mann Educators stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Horace Mann Educators hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte Horace Mann Educators einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 439,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Horace Mann Educators 438,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at