Horai: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Horai hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 45,37 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Horai im vergangenen Quartal 1,63 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Horai 1,39 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at