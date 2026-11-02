Horai präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Horai hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 39,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 44,70 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,86 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 130,29 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Horai ein EPS von 118,89 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Horai in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,62 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,11 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at