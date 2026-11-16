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16.11.2026 06:31:29
Horiba: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Horiba veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 346,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 196,12 JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Horiba 101,81 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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