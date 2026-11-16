Horiba gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Horiba hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 639,3 Millionen USD – ein Plus von 15,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Horiba 551,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at