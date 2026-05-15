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15.05.2026 06:31:29
Horiba hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Horiba gab am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 206,13 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Horiba 193,39 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Horiba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 84,53 Milliarden JPY im Vergleich zu 71,88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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