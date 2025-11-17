Horiba informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Horiba hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 196,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 161,30 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,13 Prozent auf 81,30 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 73,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at