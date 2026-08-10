Horiba stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Horiba hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 313,02 JPY. Im letzten Jahr hatte Horiba einen Gewinn von 184,52 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Horiba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 95,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 77,07 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at