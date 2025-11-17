Horiba zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Horiba präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 551,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 490,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at