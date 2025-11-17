|
17.11.2025 06:31:29
Horiba zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Horiba präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 551,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 490,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.