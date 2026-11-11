Horizon Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Horizon Acquisition A gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Horizon Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,910 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 126,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at