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11.11.2026 06:31:29
Horizon Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Horizon Acquisition A gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Horizon Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,910 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 126,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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