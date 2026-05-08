Horizon Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Horizon Acquisition A hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Horizon Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,940 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,31 Prozent zurück. Hier wurden 125,8 Millionen USD gegenüber 164,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at