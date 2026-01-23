|
Horizon Bancorp (Ind hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Horizon Bancorp (Ind hat am 21.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 100,8 Millionen USD – ein Plus von 56,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Horizon Bancorp (Ind 64,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,150 USD. Im Vorjahr waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 70,42 Prozent auf 106,32 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 359,45 Millionen USD in den Büchern gestanden.
