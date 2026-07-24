Horizon Bancorp (Ind präsentierte Quartalsergebnisse

Horizon Bancorp (Ind hat sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 USD, nach 0,470 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 100,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at