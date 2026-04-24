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24.04.2026 06:31:29
Horizon Bancorp (Ind: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Horizon Bancorp (Ind hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,540 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 97,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 105,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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