Horizon Food Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Horizon Food Company Registered hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,230 SAR je Aktie vermeldet.

Horizon Food Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,1 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 73,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at