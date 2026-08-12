Horizon Food Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Horizon Food Company Registered hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,21 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 SAR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,3 Millionen SAR – ein Plus von 22,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Horizon Food Company Registered 18,1 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at