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13.07.2026 06:31:29
Horizon Group Properties: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Horizon Group Properties hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,10 USD gegenüber 0,600 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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