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14.09.2026 06:31:29
Horizon Industrial Parks zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Horizon Industrial Parks hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Horizon Industrial Parks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Horizon Industrial Parks 2,41 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 78,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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