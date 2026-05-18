Horizon Kinetics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Horizon Kinetics hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,63 Prozent auf 18,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at