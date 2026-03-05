|
Horizon Petroleum gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Horizon Petroleum hat am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Horizon Petroleum ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Horizon Petroleum hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,040 CAD je Aktie gewesen.
