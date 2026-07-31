Horizon Petroleum: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Horizon Petroleum hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Horizon Petroleum ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at