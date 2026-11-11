Horizon Quantum Computing Pte öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Horizon Quantum Computing Pte hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Horizon Quantum Computing Pte -0,240 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at