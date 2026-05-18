Horizon Space Acquisition I stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Horizon Space Acquisition I lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Horizon Space Acquisition I ein Ergebnis je Aktie von 0,020 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at