Horizon Space Acquisition I hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Horizon Space Acquisition I ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at