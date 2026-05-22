Horizon Space Acquisition II mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Horizon Space Acquisition II äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Horizon Space Acquisition II 0,050 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at