Horizon Space Acquisition II stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Horizon Space Acquisition II hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at