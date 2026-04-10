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10.04.2026 06:31:29
Horizon Space Acquisition II vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Horizon Space Acquisition II hat am 08.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen EPS wurden 0,200 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Horizon Space Acquisition II 0,020 USD je Aktie eingenommen.
Redaktion finanzen.at
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