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10.04.2026 06:31:29
Horizon Space Acquisition II: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Horizon Space Acquisition II hat am 08.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,120 USD, nach 1,54 USD im Vorjahresvergleich.
Redaktion finanzen.at
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