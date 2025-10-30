Horizon Technology Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Horizon Technology Finance hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 140,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber -9,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at