Horizon Technology Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Horizon Technology Finance gab am 03.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 USD, nach -0,320 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Horizon Technology Finance mit einem Umsatz von insgesamt -2,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 112,93 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,060 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 40,91 Millionen USD, gegenüber 65,28 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 37,33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at